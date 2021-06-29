В Коми нашли тело рыбака, пропавшего в середине июня

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На реке Печора в Вуктыльском районе нашли тело рыбака, который пропал в середине июня.

В селе Шердино пропали двое мужчин 1958 и 1976 годов рождения. 16 июня они уехали на рыбалку и не вернулись. Спустя три дня местные жители нашли тело 62-летнего мужчины. Судьба второго рыбака оставалась неизвестна.

В понедельник, 28 июня, спасатели нашли в воде всплывшее тело мужчины. Им оказался второй пропавший рыбак. Мертвого мужчину обнаружили в районе местечка Дема в 15-и километрах от Шердино. Как передает «Комиинформ», спасатели нашли лодку, прибитую к берегу, на которой плыли рыбаки, и их лагерь.

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