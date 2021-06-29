Фото: пресс-служба Минздрава

В онкодиспансере Коми установили новое оборудование для лучевой терапии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Линейный ускорительный комплекс купили за 147 миллионов рублей. Прежний комплекс лучевой терапии работал с 2010 года. Он будет использоваться для 90-95% пациентов, которым назначена лучевая терапия. Кроме того, пропускная способность нового оборудования выше. Это значит, что качественное современное лечение смогут получить больше пациентов.

Характеристики этого оборудования позволяют гораздо точнее определять размеры злокачественной опухоли. Кроме того, это позволит детальнее контролировать укладку пациента за счет объемной визуализации опухоли до и в процессе облучения.

Опция VIMAT-облучения расширяет варианты варьировании дозы и интенсивности облучения. Это сокращает время лечения снижает воздействие лучевой терапии на здоровые клетки и ткани. Помимо этого, ускоритель имеет ABC-систему активного контроля дыхания. Обучение персонала провела врач-радиолог из Сербии. Затем сотрудники онкодиспансера поедут для изучения новых методик в Москву.

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