Жительница Коми оформила кредит на 230 тысяч рублей и отдала деньги мошенникам

Фото: архив КП.

В Республике Коми по-прежнему орудуют мошенники, наживаясь на доверчивости мирных граждан. На сей раз аферисты оформили на жительницу Усть-Вымского района кредит и украли все деньги, сообщает МВД по Коми.

Раздался звонок. Н. взяла трубку, на том конце вежливый мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и уверенно объявил, что неизвестные оформили на неё кредит.

Н. разволновалась. Позже с ней начали связываться и другие «консультанты», которые настойчиво предлагали выход из непростой ситуации. Женщина не стала проверять информацию и стала действовать по инструкции звонивших. Чтобы погасить образовавшийся кредит, собеседники убедили женщину в режиме онлайн взять новый кредит почти 230 000 рублей и перевести эту сумму на «безопасные счета банка».

Н. пошла к банкомату, а затем под диктовку звонивших перечислила имеющуюся сумму на три мобильных телефона, зарегистрированных в Москве и Московской области. «Консультанты» беседовали с ней минут 45, а затем просто перестали выходить на связь. И тут Н. всё поняла - она стала жертвой мошенников!

Ей ничего не оставалось, как обратиться в полицию. Сейчас проводится проверка.

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