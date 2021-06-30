В Печоре предприятия задолжали за вывоз мусора 25 миллионов

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Предприятия и организации в Печоре должны за обращение с твердыми коммунальными отходами около 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Регионального оператора Севера.
На сегодняшний день собираемость среди предпринимателей составляет 45%. Задолженность юридических лиц без учета бюджетных организаций составляете 18,659 миллиона рублей. Неплатежи за вывоз мусора приводят к тому, что Региональный оператор Севера не может выделить дополнительные средства на приобретение новой техники и контейнеров. Их нехватка ощущается по всей Коми.
Регоператор взыскивает деньги через суд, и это оборачивается для предпринимателей дополнительными расходами. Уточняется, что речь идет о госпошлине, судебных издержках и расходах.
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