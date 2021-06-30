В Коми можно накопить на квартиру за 3,8 года

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Семье из Коми потребует около 3,8 года, на то, чтобы накопить на квартиры. Соответствующее исследование провели эксперты «РИА-Рейтинг».

Первое место по доступности жилья занял ЯНАО. На то, чтобы накопить на квартиру, семье потребуется 1,1 года. На втором месте расположилась Магаданская область (1,6 года), а замыкает тройку лидеров Ненецкий автономный округ (2,8 года). На седьмой строчке рейтинга расположилась Республика Коми. Согласно данным аналитиков, квартира площадью 60 квадратных метров стоит 3 миллиона рублей. На то, чтобы накопить такую сумму, потребуется 3,8 года.

В пятерке рейтинга с конца расположились Алтайский край, Чечня, Крым, Кабардино-Балкария и Севастополь. На то, чтобы накопить на квартиру, потребуется от 13,5 до 15,9 года. Как сообщает агентство РИА Новости, среднероссийский показатель составляет 4,7 года.

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