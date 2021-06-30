Жителя Коми будут судить за убийство женщины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ухте 54-летнего местного жителя обвиняют в убийстве женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в марте. Пьяные мужчина и его сожительница находились в квартире на улице Дзержинского. В какой-то момент между ними возник конфликт. Мужчина с большой силой ударил женщину в область груди. В результате пострадавшая получила проникающее колото-резаное ранение с повреждением сердца. Из-за этого женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Следствием собраны доказательства, и в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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