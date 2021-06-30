Прокуратура Сыктывкара требует устранить нарушения, касающиеся инвалидов, в городской больнице

Фото: архив КП.

Сыктывкарская городская больница в посёлке Верхняя Максаковка оказалась не оборудована сооружениями для доступа инвалидов и маломобильных групп населения. Этот печальный факт выяснила прокуратура столицы Коми в ходе проверки медучреждения после обращения местного жителя. Что придумала прокуратура, расскажет «Комсомолка».

На территории больницы отсутствовала стоянка для транспорта инвалидов, кнопки для вызова и средства связи, пандусы при входе в здание и в тамбуре первого этажа, доступные кабины в санитарно-бытовых помещениях. Также не отвечают нормативным требованиям ширина дверных проемов и высота порогов. А так нельзя.

Сейчас прокуратура требует устранить нарушения законодательства о беспрепятственном доступе инвалидов к объекту социальной инфраструктуры в больнице. Поэтому обратилась в суд с иском - возложить Сыктывкарскую городскую больницу обязанности устранить нарушение.

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