В Печорском водохранилище утонули несовершеннолетние двоюродные братья

Снова тонут дети. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Коми в жаркую погоду снова тонут дети. Вчера, 30 июня, в Печорском водохранилище утонули два двоюродных брата, подростки. По факту гибели СУ СК по Коми проводится процессуальная проверка.

30 июня на территории Печорского водоохранилища купались два мальчика 2008 и 2009 годов рождения, которые приходились друг другу двоюродными братьями. Мальчики погибли. Их тела уже нашли. Школьники и их сверстники находились на водоеме без присмотра взрослых.

Сейчас следователями СУ СК по Коми проводят проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, это уже не первый случай гибели детей на воде. С начала сезона в Коми утонули уже четыре ребёнка.

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