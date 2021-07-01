СГУ потратит на питание изолированных студентов 1,7 миллиона рублей

Фото: архив КП

Сыктывкарский госуниверситет потратит на питание изолированных в общежитии студентов 1,7 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Среди документов есть проект договора с ООО «Фабрика-Кухня». Стоимость договора определена из расчета: количество питающихся — 165, количество дней — 14, стоимость питания — 750 рублей в день. Договор будет действовать c 21 июня до 30 сентября. В документации прописано меню на неделю с перечнем блюд на каждый день.

В частности, в пятницу студенту на завтрак подадут гречневую кашу с маслом, хлеб с сыром, чай с сахаром, на обед — квашеную капусту, суп с курицей, макароны, котлету куриную, компот из сухофруктов, соус, хлеб, на ужин — салат «Венеция», гуляш из свинины, картофель отварной и хлеб.

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