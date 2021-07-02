В Коми водителя лишили прав за ДТП с пострадавшим

Фото: Архив "КП"

В Сысольском районе водителя лишили прав за ДТП, в котором пострадал пассажир авто. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Авария произошла в январе. Водитель не справился с управлением, и машина врезалась в столб. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля. Согласно заключению эксперта, он получил вред здоровью легкой степени. В рассмотрении дела не участвовали ни пассажир, ни водитель, поэтому своего мнения по поводу этой ситуации они не высказали. В итоге виновника ДТП на год лишили прав. Постановление не вступило в законную силу.

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