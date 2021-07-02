В Коми еще один санаторий станет ковидным госпиталем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детский санаторий «Кедр» в Сосногорском районе перепрофилируют в госпиталь для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Планируется, что в санатории разместят 150 коек. Сюда будут переведены пациентов из Республиканской инфекционной больницы. Речь идет о людях со стабильным состоянием и положительной динамикой. В настоящее время дети возвращаются из «Кедра» домой.

Всего в Коми развернуто уже более двух тысяч специализированных ковидных коек, но регион нуждается в дополнительных. Перевод санатория «Кедр» в ковидный госпиталь позволит сохранить в республиканских стационарах места для тяжелых больных.

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