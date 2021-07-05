В Коми вырастут штрафы за нарушения на воде

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Госсовет Коми планирует увеличить штрафы за купание местах, где это запрещено соответствующим знаком.

Административная ответственность ждет и тех, кто нарушает правила поведения на воде в местах для купания: заплывает за буйки, прыгает с неприспособленных для этого причалов, подплывает к судам. Даже ложные крики о помощи и игры в воде с захватом могут обернуться штрафом.

Ранее эти нарушения карались предупреждением или штрафом от 100 до 1500 рублей. Теперь депутаты хотят предупреждение как воспитательную меру воздействия отменить, а штрафы увеличить: 1000 - 3000 рублей.

Вырастет размер наказания для тех, кто ходит на маломерных судах в период закрытия навигации. Штраф составит от одной тысячи до трех тысяч рублей (ранее от трехсот до двух тысяч рублей).

Также будет добавлена административная ответственность за выезд автомобилей на лед в запрещенных местах, сообщает «Комиинформ».

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