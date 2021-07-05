В Коми автомобилистов просят подключиться к поискам пропавшего на трассе мужчины

Иван Бобров пропал 19 июня.

Автономная некоммерческая организация "Ухтаспас" просит помощи автомобилистов в поиске пропавшего человека. Призыв размещён в группе АНО.

В Республике Коми начался поиск Боброва Ивана Александровича 1989 года рождения. Известно, что 19 июня 2021 года мужчина выехал из Ухты в Печору, по пути заехал в посёлок Малая Пера в Сосногорском районе. После его местонахождение неизвестно.

Ориентировка.

Организация также обращается к рыбакам и охотникам с просьбой о поисках мужчины.

- Приметы Ивана: среднего телосложения, рост 170-175 см, русоволосый. Был одет в синие джинсы, тёмно-синюю кофту с воротником стойка, на ногах - чёрные кроссовки, - рассказывает подробности организация.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении, спасатели просят позвонить по телефону: +7 (999) 363-09-81. Телефон полиции: +7 (2149) 5-67-68. Дежурнай "Ухтаспас": +7 (958) 170-16-24.

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