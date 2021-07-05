Сыктывкарец сорвал с женщины золотые цепочки за 40 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре местного жителя 1982 года рождения подозревают в том, что он сорвал с женщины золотые цепочки, сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарка шла с бара, и прохожий предложил ее проводить. Спустя короткое время мужчина внезапно сорвал с шеи золотые цепочки и бросился бежать. Имени нападавшего горожанка не знала, но описала приметы. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1982 года рождения. На следующий день мужчину задержали. У него нашли две похищенные цепочки. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигуранта заключили под стражу.

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