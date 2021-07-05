В Коми рассказали о новых вакансиях с зарплатой от 165 тысяч в месяц

Вакансии с высокой зарплатой ждут соискателей Коми. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Компания hh_ru опубликовала самые высокие зарплаты в Республике Коми по итогам июня 2021. Так, соискатели могут найти работу с зарплатой от 165 тысяч рублей в месяц.

К примеру, кандидату на должность директора по развитию нефтяных активов одной из компаний Ухты предлагается зарплата от 250 000 до 350 000 рублей на руки. Работник должен уметь формировать и руководить проектами по сопровождению геологоразведочных работ и опытно-промышленной разработки.

На втором месте - замдиректор управления по производству в нефтяной компании, кандидат может рассчитывать на зарплату в размере от 200 000 рублей до вычета налогов. При этом должен иметь опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности.

В тройке лидеров - машинист буровой вышки Роббинс, соискатель может претендовать на з/п от 150 000 рублей на руки.

Будущему замдиректору инженерно-строительной компании предлагают от 140 000 рублей на руки.

Дистанционка

На дистанционную работу ищут PHP-разработчика (Yii2), сидя дома и упорно трудясь можно получить от 140 000 до 180 000 рублей на руки. Кандидату предлагается работа над серьёзными и интересными проектами на базе фреймворка Yii2.

Вахтовый метод

Те, кто готов уехать из родного города и поработать вахтовым методом, могут рассчитывать на должность машиниста подъёмника 7 разряда с зарплатой от 120 000 до 170 000 рублей на руки. Работника привезут на поезде к месту работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми появилось очень много официальных вакансий с высокой зарплатой

Предлагают работу за 150 тысяч в месяц! (подробности)