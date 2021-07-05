Сыктывкарка лишилась 20 тысяч при поиске попутчика

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В Сыктывкаре местная жительница 1997 года рождения лишилась 20 тысяч рублей при поиске попутчика. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Девушка подала объявление в группе «Попутчик Сыктывкар» в соцсети «Вконтакте». Ей написал мужчина, который сразу предложил пообщаться в WhatsApp. Собеседник убедил горожанку зарегистрироваться в сервисе BlaBlaCar и отправил ссылку якобы для бронирования билета.

Девушка перешла по ней, заполнила необходимые данные и сообщила мужчина код-пароль для оплаты 100 рублей. Тот заявил, что платеж не прошел и нужно повторить операцию. Для этого он выслал новую ссылку. Девушка выслала пароль повторно, после чего неожиданно получила сообщения о списании 5 тысяч рублей четырьмя транзакциями. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Телефон перевозчика после этого оказался недоступен.

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