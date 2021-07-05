В Коми военных будут судить за мошенничество с социальными выплатами

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Воркуте военнослужащих обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, что 68-летний фигурант был уволен с военной службы. В декабре 1998 года его исключили из списков личного состава. Мужчине была назначена пенсия за выслугу лет с применением коэффициента 1,60. Мужчине также сообщили, что если он переедет в другой регион, выплаты прекратятся.

В 2005 году обвиняемый переехал в Белоруссию, а в 2009 году продал служебное жилье. Соответственно, житель там дальше он не мог. Понимая, что лишится выплат, мужчина фиктивно зарегистрировался по адресу войсковой части и продолжал получать пенсию. С 2005 по ноябрь 2020 года фигурант получил 4,5 миллиона рублей, в том числе районный коэффициент на сумму более 1,7 миллиона. Прав на его получение он лишился в связи с переездом из Воркуты.

Другой фигурант, 1964 года рождения, с марта 2007 года был уволен в запас. Ему также назначили пенсию с районным коэффициентом. В 2007 году отставной военный переехал в Белоруссию, но ничего об этом не сказал. Мужчина также был зарегистрирован по адресу войсковой части в Воркуте. С 2010 по 2020 годы обвиняемый получил 3,5 миллионов рублей, более 1,3 миллиона из этой суммы составлял коэффициент, прав на получение которого у него уже не было.

– В настоящее время один фигурант выслушал приговор Воркутинского городского суда, второй ожидает судебного заседания, – говорится в сообщении.

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