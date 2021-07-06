Житель Коми напал с ножом на продавца и украл 3400 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воркуте местного жителя 1981 года рождения подозревают в разбойном нападении на продавца киоска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, неизвестный пришел к киоску с ножом. Угрожая применить оружие, злоумышленник украл у продавца 3400 рублей. На место прибыли правоохранители. Они посмотрели записи с камер и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный воркутинец 1981 года рождения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранта задержали.

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