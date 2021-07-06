В Коми станция переливания крови заплатит донору 100 тысяч за молчание

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Коми Республиканская станция переливания крови заплатит донору 100 тысяч рублей за то, что врачи не сообщили женщине о положительном анализе на ВИЧ. Соответствующее решение принял Ухтинский городской суд.

В декабре 2010 года женщина проходила обследование в роддоме. Пациентка сдала кровь, и ей не сообщили, что у нее имеются какие-либо заболевания. Однако при первичном исследовании анализ на ВИЧ был положительным. Для более подробного исследования кровь направили в Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями («Центр Спид»). Образец оказался, по всей видимости, положительным, «Центр СПИД» запросил вторую сыворотку. Информацию передали в ухтинскую станцию переливания крови. Это учреждение ведет картотеку и вносит информацию в программу.

В 2015 году ухтинка обратилась в РСПК для сдачи крови. Анализы были хорошие и женщине разрешили быть донором, несмотря на результаты 2010 года. В 2018 году появилась программа АИСТ, в которую заносятся данные о донорах. Тогда же данные по анализам женщины 2010 года были внесены в электронную базу.

Горожанка без каких-либо затруднений сдавала кровь в 2016, 2017 и в 2018 годах, но в октябре 2019 года ей отказали, не объясняя причин. Женщина из интернета узнала, что отвод может быть из-за гепатита или ВИЧ. Она стала запрашивать документы о состоянии своего здоровья. Только после обращения в суд в 2021 году ей стало известно, чем вызван отвод — наличием в компьютерной программе «АИСТ» данных о положительном анализе на ВИЧ 2010 года.

В феврале 2021 года женщина сдала анализы в «Центр Спид», они оказались хорошие. В программу «АИСТ» были внесены изменения, противопоказания для донорства сняты.

Ухтинка обратилась в суд, потребовав компенсацию за то, что на протяжении полутора лет ей не сообщали о наличии или отсутствии у нее заболевания. Суд посчитал требования обоснованными и взыскал с медучреждения 100 тысяч рублей.

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