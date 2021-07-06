Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

По состоянию на вторник, 6 июля, в детских садах Сыктывкара 97 человек болеют коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время в детских садах работают 4522 человека. На сегодняшний день 48 из них болеют коронавиусом. Уточняется, что это 1,06% от общего количества. В дошкольные учреждения Сыктывкара ходят 19 779 человек. Коронарусом заразились 44 воспитанника детских садов, что составляет 0,22% от общего количества.

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