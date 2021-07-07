В Коми 21 человек тушил горящий детский сад

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Во вторник, 6 июля, в Усть-Вымском районе горел детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 19.39. В поселке Черный Яр загорелся загорелось здание детского сада. Через шесть минут на место прибыли пожарные. К тому моменту горела кровля здания. Пожар удалось потушить в 4.32. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работал 21 человек и семь единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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