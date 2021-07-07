В Сыктывкаре проведут паспортизацию памятников и мемориальных досок

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре планируют провести паспортизацию памятников и мемориальных досок. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день в столице Коми нет актуализированной информации о состоянии памятников. Для того, чтобы создать программу их обустройства, нужна информация о годе создания, авторе, местонахождении, дате установки, а также об их фактическом состоянии. Кроме того, в ходе паспортизации будет собираться информация о благоустройстве прилегающей территории. Этим будет заниматься управлением культуры. К работе также планируют привлечь ученых, скульпторов, историков и специалистов ЖКХ. Паспортизация позволит не только обслуживать памятники и мемориальные доски, но и привлекать к этому делу шефов из числа предприятий и организаций города.

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