В Коми двухлетний мальчик выпал из окна

Фото: архив КП.

Только за неделю в Республике Коми зафиксированы еще два факта падений детей из окон, сообщает МВД по Коми.

К примеру, селе Выльгорт Сыктывдинского района из окна третьего этажа выпал двухгодовалый мальчик.

- Ребенок со старшим братом находился дома с бабушкой. Женщина пошла на кухню готовить завтрак, оставив детей в комнате, - сообщает ведомство. - Через некоторое время она вернулась, чтобы приглядеть за внуками, и обнаружила, что младшего нет в комнате.

В это время в дверь постучала соседка, которая стала очевидицей падения ребенка из окна. Бабушка выбежала на улицу и увидела плачущего внука, после чего сразу же вызвала скорую помощь.

Выяснилось, что мальчик, оставшись ненадолго без присмотра, зашел в другую комнату, где было открыто окно. Малолетний ребенок залез на подоконник и облокотился о москитную сетку. Конструкция не выдержала веса ребенка, и он упал на улицу с высоты третьего этажа. Ребенка с травмами госпитализировали в детскую больницу.

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