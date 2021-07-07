На вокзале Сыктывкара снова откроется пункт вакцинации

Фото: из архива "КП"

На Привокзальной площади в Сыктывкаре снова начнет работать мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Работу пункта вакцинации возобновляется для удобства получения второй прививки. Туда могут прийти те, кому первый компонент ввели там же в июне. Медики введут второй компонент вакцины сыктывкарцам 13 июля с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00, а также 14 и 15 июля. В эти дни пункт вакцинации будет работать с 16.00 до 19.00. Сделать прививку также можно будет 16, 19, 20, 21 июля с 8.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00, а 17 и 18 июля – с 8.00 до 13.00. Обратиться туда могут только те люди, кому нужен второй компонент вакцины.

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