Жительница Коми зарезала мужа и заявила, что он сам себе воткнул нож

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усинске 39-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве собственного мужа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина поссорилась с мужем и схватила нож. Злоумышленница нанесла супругу один удар ножом в грудь. Таким образом он получил повреждения сердца и легкого. После этого пострадавший успел обратиться за помощью к соседу, однако скончался до приезда скорой помощи.

Женщина заявляла, что нож был в руке. Когда мужчина отталкивал жену от себя, то, по ее словам, случайно сам себе воткнул нож в грудь. Однако эту версия опровергли. Усинский городской суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы. Это решение обжаловали, но но Верховный суд Коми не удовлетворил апелляционную жалобу. При этом приговор все-таки был изменен, поскольку из него исключили отягчающее обстоятельство.

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