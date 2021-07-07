Сыктывкарца судили за то, что он пытался взыскать в двойном размере долг

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Верховный суд Коми признал 43-летнего жителя Сыктывкара виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В конце 2018 году сыктывкарец одолжил своему знакомому 500 тысяч рублей. При этом, согласно расписке, вернуть он должен был 600 тысяч. Вернуть деньги в срок мужчина не смог. Тогда сыктывкарец составил новую расписку, согласно которой знакомый должен был 620 тысяч, и тот подписал ее.

При этом старый документ на 600 тысяч житель столицы Коми знакомому не вернул. Взяв обе расписки, мужчина отправился в суд и заявил, что ему должны 1,22 миллиона. Суд удовлетворил иски, были выданы исполнительные листы.

В апреле 2021 года Сыктывкарский городской суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 2,5 года лишения свободы условно. Защита обжаловала приговор, заявляя, что обе расписки реальны, а осужденный ни в чем не виноват. Однако Верховный суд Коми оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Однако срок был уменьшен по другим основаниям.

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