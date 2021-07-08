В Коми водитель ехал задним ходом и сбил пенсионерку

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 7 июля, в Печоре Lada Priora ехала задним ходом и сбила пенсионерку. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 13:27 на улице Первомайской. Молодой человек 1999 года рождения выезжал на отечественном авто задним ходом со двора дома №26. Он сбил женщину 1948 года рождения, которая шла вдоль тротуара. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб ног, перелом бедренной кости под вопросом.

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