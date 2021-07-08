Под Сыктывкаром столкнулись две иномарки: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 7 июля, на автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск столкнулись Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 16:39. Водитель 1973 года рождения ехал за рулем Toyota Land Cruiser. На 17-м километре дороги он выехал на встречную полосу. Там Land Cruiser врезался в Toyota Corolla. Машина ехала в попутном направлении и поворачивала налево на Лемью.

В результате ДТП пострадала водитель Corolla – женщина 1987 года рождения. Она получила черепно-мозговую травму и сотрясение. Пострадавшую увезли в больницу.

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