В 2020 году 27 подростков из Коми вступили в брак

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В Коми 27 несовершеннолетних связали себя узами брака в 2020 году. Такие данные приводит Комистат в День семьи, любви и верности. Уточняется, что за минувший год женами стали 21 девушка, а мужьями 6 юношей.

Самый необычный брак, с точки зрения возраста, был заключен между 68-летним жителем Коми и его 37-летней невестой. Разница в возрасте между молодоженами составила 31 год. Но бывают и другие ситуации. Так, две жительницы республики 44 лет и 61 года вышли замуж за мужчин, которые младше их на 22 года.

Чаще же в республике разница в возрасте составляла от одного года до 5 лет. Из 3,8 тысяч зарегистрированных браков именно 53% свадеб подходят под этот критерий.

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