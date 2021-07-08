Два жителя Сыктывкара получили условный срок за угон катера

Фото: архив КП.

Два сыктывкарца выслушали приговор столичного городского суда - мужчины получили срок за то, что сговорившись угнали катер, сообщает пресс-служба Объединенных судов Коми.

В апреле этого года работники МКП «Жилкомсервис» Л. и Ц. что-то отмечали на берегу реки Сысолы, выпивали на катере, принадлежащем МКП МО ГО «Сыктывкар». Маломерное судно было пришвартовано возле судовой базы в местечке Заречье.

Вдруг пьяные коллеги решили катер угнать. Ц. отшвартовался от берега, а Л. выступил в роли водителя: пошёл и запустил двигатель.

- Подсудимые отплыли на судне от места стоянки, проплыв по реке Сысола от вышеуказанной судовой базы до местечка Сидор-Полой города Сыктывкара и обратно, - говорится в сообщении пресс-службы.

Вину мужчины признали. Сыктывкарский суд назначил Л. наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, а Ц. - 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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