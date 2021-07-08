Житель Коми напал с ножом на возлюбленную, а затем сводил ее в кино и извинился

В Сыктывдинском районе подсудимый отказался от примирения с потерпевшей Фото: Архив "КП"

В Коми осудили 36-летнего жителя села Зеленца. Мужчина угрожал своей возлюбленной убийством, напал на нее с ножом и исполосовал ей руку. Подробности кровавой драмы рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в день инцидента женщина разговаривала по телефону с незнакомцем. Данный факт очень не понравился осужденному и он схватился за нож. Сначала мужчина воткнул холодное оружие в диван, а затем начал протыкать им все, что попадалось под руку.

- Затем он поднес нож к телу потерпевшей, заявил, что убьет ее, и дважды провел ножом по ее левой руке. В суде женщина продемонстрировала оставшиеся на руке шрамы, - уточнили в ведомстве.

Осознав, что натворил, мужчина вызвал медиков, сам оказал первую помощь женщине, а после написал явку с повинной.

Однако потерпевшая была готова простить возлюбленного, тем более он позже пригласил ее в кино и извинился за случившееся. Женщина заявила в суде, что хочет пойти на примирение и закрыть дело, однако осужденный заявил, что против, чем удивил всех присутствующих.

Судья назначил жителю Зеленца наказание в виде 120 часов обязательных работ, а нож велел уничтожить.

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