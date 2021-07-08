На ЕГЭ в Коми зафиксировали пять нарушений

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В Коми зафиксировали пять нарушений при сдаче Единого государственного экзамена. Об этом сообщила министр образования республики Наталья Якимова.

В общей сложности экзамен сдавали 4,5 тысячи человек. В целом ЕГЭ прошло в штатном режиме. В Коми не было вспышек заболеваемости коронавирусом, а также экстренного закрытия пунктов проведения ЕГЭ. В единичных случаях выпускники пропускали экзамен из-за того, что у них диагностировали COVID-19. Когда абитуриенты выздоравливали, они сдавали его в резервные дни.

На ЕГЭ зафиксировали пять нарушений. Выпускники или пронесли на пункт сдачи экзамена телефоны, или попались со шпаргалками. За это их удалили из кабинета тестирования. Поступить в вуз в этом году молодые люди уже не смогут. По словам министра, нередко списывающих выдает случайно сработавший будильник.

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