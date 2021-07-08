В Сыктывкаре осудили иностранца, надругавшегося над двумя подростками

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В Сыктывкаре огласили приговор 24-летнему иностранцу, обвиняемому в совершении развратных действий в отношении двух подростков. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми.

Суд установил, что молодой человек в сентябре 2020 года напал на 14-летнего мальчика в подъезде одного из домов и надругался над ним. В этот же день парень совершил аналогичное преступление, но уже в другом доме. В этот раз его жертвой стала 13-летняя школьница.

Извращенец был задержан в тот же день сотрудниками полиции. Иностранец все предъявленные обвинения отрицал и вину свою так и не признал.

Суд отправил его в тюрьму на 7 лет.

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