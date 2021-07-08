В Коми стобалльники ЕГЭ получат по 50 тысяч рублей

Фото: архив КП

В Коми выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, а также победители олимпиад получат по 50 тысяч рублей. Об этом сообщила министр образования республики Наталья Якимова.

По ее словам, в целом результаты ЕГЭ удовлетворительные. По восьми из 13 предметов ЕГЭ средние баллы улучшились. Это, в частности, касается математики, физики, биологии и химии. Кроме того возросло тех, кто получил от 81 до 100 баллов. В прошлом году таких было 11%, а в 2021 году уже 12%.

Количество людей, получивших 100 баллов, также увеличилось. В 2020 году их было 25, а в 2021 году – уже 33. Среди них есть и те, кто дважды получил сотню. Есть в Коми и те, кто не смог набрать минимальное число баллов на ЕГЭ. Министр уточнила, что их не более 10% от общего числа выпускников. По ее данным, подано уже 305 апелляций. Большинство результатов ЕГЭ не меняются, а в некоторых случаях количество баллов даже уменьшается.

Стобалльники и победители олимпиад в прошлом году получали премию в размере 50 тысяч рублей. Якимова подчеркнула, что поощрять таких выпускников продолжат и в этом году. Министр уточнила, что церемония запланирована на август. Для учителей выплата по ЕГЭ не предусмотрена, но без стимулирующих они не останутся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На ЕГЭ в Коми зафиксировали пять нарушений (подробнее)