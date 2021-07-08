В Сыктывкаре за сутки коронавирусом заразились более 100 человек

В Сыктывкаре за сутки выявили свыше 100 заболевших коронавирусом Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре зарегистрировано 108 случаев заражения COVID-19. Таким образом, столица Коми вновь возглавила антирейтинг по выявленным фактам инфицирования.

Как следует из данных, предоставленных региональным Роспотребнадзором, на втором месте располагается Корткеросский район с 31 новым зараженным. Тройку лидеров замыкает Усть-Вымский район. Здесь обнаружено 29 случаев заболевания, что в три раза меньше, чем в Сыктывкаре.

Небезопасно также в Ухте (24 пациента) и Усинске (22 новых факта инфицирования).

Всего за сутки было выявлено 286 человек с диагнозом COVID-19. Это самый большой показатель в 2021 году.

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