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Здоровье8 июля 2021 15:19

В Сыктывкаре за сутки коронавирусом заразились более 100 человек

Источник:kp.ru
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В Сыктывкаре за сутки выявили свыше 100 заболевших коронавирусом

В Сыктывкаре за сутки выявили свыше 100 заболевших коронавирусом

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре зарегистрировано 108 случаев заражения COVID-19. Таким образом, столица Коми вновь возглавила антирейтинг по выявленным фактам инфицирования.

Как следует из данных, предоставленных региональным Роспотребнадзором, на втором месте располагается Корткеросский район с 31 новым зараженным. Тройку лидеров замыкает Усть-Вымский район. Здесь обнаружено 29 случаев заболевания, что в три раза меньше, чем в Сыктывкаре.

Небезопасно также в Ухте (24 пациента) и Усинске (22 новых факта инфицирования).

Всего за сутки было выявлено 286 человек с диагнозом COVID-19. Это самый большой показатель в 2021 году.

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