В Сыктывкаре посадили двух студенток, которые пытались продать наркотики

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В Сыктывкаре двух 18-летних девушек признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, студентки колледжа решили подзаработать и для этого вступили в состав организованной преступной группы, которая занималась наркоторговлей. В ноябре прошлого года правоохранители изъяли «оптовый склад» наркотиков общей массой 15 грамм и вместо него изготовили два муляжа. Затем девушки забрали свертки из «закладки», чтобы в дальнейшем их продать. Обвиняемых задержали на месте. Суд приговорил каждую девушку к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительной колонии общего режима.

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