Жительница Коми пыталась продать школьную форму и лишилась 36 тысяч

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В Ухте под предлогом покупки школьной формы мошенники украли у местной жительницы 1986 года рождения 36 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинка разместила в интернете объявление о продаже школьной формы. Через пару дней с ней связалась женщина. Он сказала, что хочет купить товар. Собеседница добавила, что хочет оплатить переводом на карту и на следующий день забрать форму. При этом звонившая попросила назвать номер карты и код безопасности для быстрого перевода денег.

Ухтинка так и сделала. Через некоторое время ей на телефон пришли уведомления. «Покупательница» снова перезвонила и попросила перейти по ссылке в сообщении. Горожанка выполнила просьбу, после чего с ее карты списалось 36 тысяч рублей. После этого телефон злоумышленницы оказался отключенным. Ухтинка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.

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