В Сыктывкаре прекращены поиски 36-летней Лолиты Кирасировой

Фото: «Лизы Алерт Коми»

Поиски 36-летней Лолиты Кирасировой из Сыктывкара завершены. Об этом рассказали волонтеры «Лизы Алерт Коми». В коротком сообщении говорится, что женщина найдена живой.

Напомним, женщина ушла из дома в неизвестном направлении 3 июля и с тех пор она не выходила на связь с родными. Обеспокоенный супруг пропавшей обратился за помощью к полиции и добровольцам.

Однако физическое состояние сыктывкарки вызывает вопросы. По словам ее мужа, Лолита была избита. Он утверждает, что ее супруга была найдена с многочисленными телесными повреждениями. Об этом мужчина написал в группе «Лизы Алерт Коми».

- Она вся избитая сейчас, поиздевались над ней.

«КП-Коми» обратилось в пресс-службу МВД с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания статьи ответ еще не получен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В загадочном исчезновении молодой матери из Коми появилась зацепка

Дома ее ждут маленькие дети и муж (подробности)