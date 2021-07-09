В Коми более 70% коек для пациентов с коронавирусом заняты: резерв исчерпан

В Коми исчерпаны резервы по открытию дополнительных коек Фото: Архив "КП"

В Коми исчерпан резервный коечный фонд для больных с коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба в традиционном видеообращении.

По его словам, в республике функционирует 2 481 койка для ковид-пациентов, однако занята уже 1 851, что в процентном выражении свидетельствует о заполняемости больниц практически на 75%.

- На сегодня из открытых 2 481 коек занято 1 851. При этом заболевших много и 80% из них нуждаются в госпитализации, - заявил руководитель региона.

Добавим, что в Коми было решено ввести обязательную вакцинацию для некоторых граждан. В первую очередь речь идет о работниках госслужбы, а также сотрудниках сферы услуг.

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