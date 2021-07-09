Из-за детской шалости в реке Коми утонул 14-летний ребенок

В Сыктывдинском районе утонул ребенок Фото: архив "КП"

Стали известны подробности гибели 14-летнего подростка из Коми. Мальчик утонул накануне в реке Вычегда, когда купался на несанкционированном пляже вместе с друзьями.

Оказалось, что ребята баловались и «топили» друг друга. Об этом «Комиинформу» рассказали очевидцы трагедии. Мальчики, наигравшись в воде, начали плыть обратно к берегу, однако течение стало уносить их: троих подростков удалось спасти, четвертый ушел на дно.

Сейчас на месте происшествия работает водолазная группа, тело утонувшего школьника до сих пор не найдено.

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