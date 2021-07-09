Глава Коми раскритиковал работу главных врачей районных больниц

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В Коми сохраняется острая нужда в узких специалистах в районных больницах. Об этом стало известно во время заседания правительства, состоявшегося накануне, 8 июля. Только за минувший год 56 врачей уволились с работы.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Коми Игоря Дягилева, республика активно работает по привлечению новых специалистов: дает целевые направления и открывает новые вакансии, однако отток медработников победить пока не удалось.

Выслушав доклад главы ведомства, руководитель региона Владимир Уйба заявил, что работа по привлечению новых кадров в районы лежит также на плечах и главврачей. В качестве удачного примера он привел работу главы Печорской ЦРБ.

- Есть главный врач Печорской ЦРБ. Я в прошлом году туда приехал, меня чуть не убили - сбежало полбольницы пациентов, которые часа полтора кричали о том, что нет специалистов узких, невозможно попасть на прием, на диагностику. Теперь там восемь новых специалистов, - рассказал Уйба.

В противовес он привел работу главврачей больниц Ижмы и Усть-Кулома. Руководитель республики охарактеризовал их деятельность как «сонное царство». По его словам, данные специалисты делают свою работу в области кадрового обновления недостаточно.

- Работать надо, а не сидеть. Просыпайтесь, коллеги. Не тащит главный врач, значит, убирайте его, не нужен он, если он только сидит и задает вопросы, _ жестко высказался глава Коми.

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