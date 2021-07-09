Мошенники взломали страницы двух сыктывкарок и выманили 15 тысяч

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники взломали аккаунты двух жительниц Сыктывкара и выманили у их близких в общей сложности 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, женщин 1978 года рождения получила SMS от сына с просьбой перевести 4 тысяч рублей. Женщина ничего не заподозрила, так как молодой человек учился в вузе в другом регионе и иногда просил выслать деньги. В тексте сообщения было следующее: «Мам, это я – Сережа, пишу с чужого номера». Имя совпадало, поэтому сыктывкарка сразу перевела деньги. Спустя время пришло второе сообщение. «Мам, мы еще собираемся. Если не сложно, вышли любую сумму, сколько сможешь, до 10 тысяч. Пока говорить не могу, объясню все позже». Потерпевшая перевела еще 3 тысячи рублей. Когда сын обратился к ней в третий раз, она решила устроить проверку и попросила написать, как зовут бабушку. Получив правильный ответ, потерпевшая перечислила еще 3 тысячи.

Позже сыктывкарка обнаружила, что не может войти на свою страничку в соцсетях. Созвонившись с сыном, она узнала, что тот никаких денег не просил. Полицейские объяснили, что злоумышленники взломали ее аккаунт и, прочитав всю переписку, узнали имена ее родных.

Во втором случае женщина увидела на странице близкой подруги пост о срочном сборе денег, которые, якобы, нужны на операцию для матери. Сыктывкарка не стала звонить подруге и уточнять информацию, а сразу перевела 5 тысяч. Позднее она узнала, что страницу подруги взломали, а с ее матерью все в порядке. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми пытался продать квартиру и перевел мошеннику 30 тысяч (подробнее)