«Ростелеком» на Северо-Запале дарит новым клиентам Тинькофф 100% кешбэк

Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

Оформляя дебетовую карту Тинькофф в регионах Северо-Запада России, новый клиент получает возможность вернуть до 1 200 рублей за оплату услуг «Ростелекома». Предложение действует до 15 сентября 2021 года для всех новых клиентов Tinkoff Black на Северо-Западе России: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельской области и Ненецком автономном округе, в Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областях, а также в Республике Карелии и Республике Коми.

Чтобы воспользоваться кешбэком, нужно оформить дебетовую карту Tinkoff Black на сайте акции и с ее помощью в указанный период оплатить услуги «Ростелекома». Предложение распространяется на все тарифные планы, представленные на сайте www.rt.ru. Клиент получит кешбэк 100% от совершенного платежа, не более 1 200 рублей за период проведения акции. Деньги вернутся на карту Tinkoff Black, оформленную в рамках акции, в течение 14 дней с момента оплаты. Накопленный кешбэк можно потратить на что угодно в любой момент.

Новым клиентам Тинькофф также станут доступны бесплатные переводы с карты на карту, снятие наличных без комиссии, кешбэк до 30% у партнеров и до 15% в выбранных местах и категориях и т.д.

Эвелина Дорошенко, директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком” открыт новым видам партнерства. Мы нередко делаем совместные проекты с самыми разными компаниями: создателями программного обеспечения, интернет-магазинами, разработчиками оборудования, поставщиками контента. Наша цель – предложить своим клиентам возможность получить полезную услугу на выгодных условиях и познакомиться с новыми продуктами. Такие компании как банк Тинькофф привлекательны для сотрудничества благодаря своим прогрессивным цифровым сервисам обслуживания и молодым активным клиентам, которые пользуются современными телеком-услугами. Именно в этой точке происходит пересечение наших аудиторий, и совместное с Тинькофф предложение дает привилегии таким пользователям. Предлагаемая сумма возврата эквивалентна, например, двум месяцам абонентской платы на нашем тарифе “Технологии доступа”, который включает безлимитный интернет со скоростью доступа до 200 Мбит/c и видеосервис Wink в приложении».

Вера Лейченко, руководитель управления депозитных и расчетных продуктов Тинькофф:

«Мы стремимся делать более приятными любые повседневные траты наших клиентов, даже те, без которых не обойтись. Уверены, что новое предложение понравится жителям Северо-Запада, ведь помимо возврата денег за услуги связи они получат доступ ко всем преимуществам, которыми пользуются клиенты экосистемы Тинькофф».