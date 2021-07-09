В Коми начались поиски выпавшего из лодки мужчины

В Ижемском районе ищут выпавшего из лодки мужчину Фото: Архив "КП"

В Коми пропал мужчина, ушедший на рыбалку. Известно, что личные вещи жителя республики и его лодку нашли местные на берегу Печоры в Ижемском районе.

Как уточняет БНК со ссылкой на очевидцев, в момент обнаружения вещей лодка была заведена, а в воде плавала кепка мужчины и весло. По предварительной версии, рыбак выпал из судна и утонул.

Сейчас на месте ведутся поиски. Жители Ижемского района активно помогают в работах и вышли искать мужчину на собственных лодках. Тело мужчины остается не найденным на данный момент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прости, сынок»: в Коми нашли тело пропавшего на Сысоле рыбака (подробности)