За сутки на дорогах Коми сбили двух детей

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 8 июля, в Коми автомобили сбили двух детей. Об этом сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, первая авария произошла около 19:45 под Сосногорском. Мужчина 1965 года рождения ехал за рулем ВАЗ-21043 по улице Ленина в Нижнем Одесе. Поворачивая во двор дома №2, он сбил мальчика 2008 года рождения. После этого водитель скрылся с места ДТП. Пострадавший получил ушиб коленного сустава. Госпитализация ребенку не потребовалась

Вторая авария произошла около 23.18 в Сыктывкаре. Водитель 2001 года рождения ехал за рулем Mercedes-Benz по улице Советской. Напротив дома №13 по улице Горького иномарка сбила мужчину 1976 года рождения. Тот подходил к своей машине и хотел в нее сесть. Пострадавший получил ушиб поясничной области, он также не госпитализирован.

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