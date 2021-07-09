Бензин в Коми стал дороже 46 рублей за литр

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Цены на бензин в Коми превысили 46 рублей за литр. Об этом сообщает Комистат.

В июне индекс потребительских цен на автомобильный бензин составил 100,6%, на дизельное топливо — 100,4%. В мае индексы цен производителей составляли 99,8% и 102,5% соответственно. Больше всего в июне в республике подорожал АИ-95. Средняя цена составила 48 рублей 2 копейки за литр. Бензин АИ-92 стоил 45 рублей 45 копеек, а АИ-98 и выше – 55 рублей 72 копейки.

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