Пункты вакцинации в Коми будут работать на выходных

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Пункты вакцинации от коронавируса в Коми будут работать в выходные дни, 10 и 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В Коми проходит масштабная вакцинация против коронавируса. Для удобства жителей региона пункты вакцинации работают каждый день. Для того, чтобы сделать прививку, нужны паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Перед процедурой проводится медицинский осмотр и консультация с врачом.

– Вакцинация – самый эффективный и безопасный способ защиты от новой коронавирусной инфекции, – подчеркнули в Минздраве.

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