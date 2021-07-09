В Сыктывкаре девять пассажирских автобусов временно поменяют маршрут

В Сыктывкаре временно изменится движение по девяти маршрутам Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре изменится маршрут движения девяти автобусов. Об этом сообщает городская мэрия. Уточняется, что мера носит временный характер.

Причиной изменений называется ремонту тепловой сети по улице Карла Маркса, в районе дома № 196 от перекрестка с улицы Красных партизан до перекрестка с Орджоникидзе.

Так, изменения коснуться маршрутов №12, №38, №15, №24, №28, №17, №1, №126, №54. Временные пути следования автобусов будут действовать с 10 по 12 июля. Полный график маршрутов можно посмотреть здесь.

Администрация города приносит свои извинения за причиненные неудобства и просит планировать маршрут заранее.

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