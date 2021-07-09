В Сыктывкаре неделю будут отключать воду

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В связи с испытаниями теплосетей ряде районов Сыктывкара будут отключать горячую воду. Об этом сообщает «Т Плюс».

В столице Коми запланированы гидравлические испытания участка магистрального трубопровода и теплосети от насосной станции. В связи с этим с 13 по 20 июля отключат горячую воду. В период опрессовок и ремонта сыктывкарцев призывают соблюдать меры безопасности. Водителей просят не парковать автомобили возле теплотрасс, ограждений и на люках тепловых камер, а также объезжать места разлива теплоносителя. Кроме того, нужно разъяснять правила поведения рядом с объектами ЖКХ детям и подросткам. Список улиц, где будут отключать воду, можно посмотреть по ссылке.

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