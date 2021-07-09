В Коми назначен министр культуры, туризма и архивного дела

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми официально назначен министр культуры, туризма и архивного дела. Им стала Мария Балмастова, ранее занимавшая пост врио главы ведомства. Соответствующий указ подписал руководитель региона Владимир Уйба.

Напомним, кресло министра она заняла весной этого года, когда в отставку ушел Сергей Емельянов.

Справка

Чиновница имеет многолетний опыт работы в отрасли культуры, говорится в ее личном деле. Так, свою карьеру она начала в 1999 году в управлении культуры администрации Воркуты. В 2008 года стала директором Государственного театра кукол Коми, а в 2012 года возглавляла Коми Республиканскую филармонию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми задержан главврач районной больницы (подробности)